В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в настоящий момент компания выясняет, будет ли этот вариант вагонов востребован у пассажиров.
Источник отмечает, что в новой модификации места с четырьмя полками расположены, как и в существующих вагонах, по две друг напротив друга. При этом вагон выглядит, как промежуточный вариант между плацкартом и купе. Если в обычном плацкарте 54 спальных места, то в новом их - 40, при этом полки удлиняются на 17,5 сантиметров.
При этом в «Федеральной пассажирской компании» отметили, что пока это только проект и говорить о выпуске вагона в таком варианте преждевременно.
Ранее НСН писала, что вагоны-рестораны могут убрать из некоторых поездов дальнего следования. Об этом заявил гендиректор «Федеральной пассажирской компании» по перевозкам пассажиров дальнего следования Петр Иванов РИА Новости.
Он сообщил, что сохранить такие вагоны удастся не во всех составах. Он уточнил, что точно останутся они там, где обслуживаются детские группы.
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