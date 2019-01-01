В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что в настоящий момент компания выясняет, будет ли этот вариант вагонов востребован у пассажиров.

Источник отмечает, что в новой модификации места с четырьмя полками расположены, как и в существующих вагонах, по две друг напротив друга. При этом вагон выглядит, как промежуточный вариант между плацкартом и купе. Если в обычном плацкарте 54 спальных места, то в новом их - 40, при этом полки удлиняются на 17,5 сантиметров.

При этом в «Федеральной пассажирской компании» отметили, что пока это только проект и говорить о выпуске вагона в таком варианте преждевременно.