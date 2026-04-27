Мерц отказался наращивать госдолг Германии на фоне кризиса

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против привлечения новых государственных заимствований, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания фракции ХДС/ХСС.

Таким образом он ответил на предложение Социал-демократической партии Германии, представитель которой Маттиас Мирш ранее допустил возможность дополнительных заимствований для смягчения экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Мерц признал, что экономическая ситуация и состояние системы социального обеспечения остаются напряженными, однако подчеркнул, что это не является основанием для увеличения долговой нагрузки. По его словам, в настоящее время нет чрезвычайных обстоятельств, которые оправдывали бы новые заимствования.

Канцлер также напомнил, что ранее власти уже существенно увеличили долг ради финансирования обороны и инфраструктуры, приблизившись к пределу допустимого уровня. В марте 2025 года бундестаг смягчил ограничения на заимствования, чтобы обеспечить рост таких расходов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ГосдолгГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры