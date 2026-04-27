Мерц отказался наращивать госдолг Германии на фоне кризиса

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против привлечения новых государственных заимствований, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания фракции ХДС/ХСС.

Таким образом он ответил на предложение Социал-демократической партии Германии, представитель которой Маттиас Мирш ранее допустил возможность дополнительных заимствований для смягчения экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.