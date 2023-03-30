В России разработали альтернативу IMAX

Аналог технологии IMAX под названием «Космакс» появился в России. Об этом сообщают «Ведомости».

IMAX запретила показ российских фильмов на своем оборудовании

Новинку разработала кинопрокатная компания «Централ партнершип». Технология совмещает в себе максимально четкое, насыщенное изображение и глубокий, детализированный звук.

Как отметил гендиректор компании Вадим Верещагин, отечественный аналог IMAX проходит процедуру получения патента. Первым фильмом, который покажут в формате «Космакс», станет картина «Вызов» режиссера Клима Шипенко.

В июне прошлого года канадская корпорация IMAX, предоставляющая одноименные системы для кинотеатров, прекратила работу в России, пишет Ura.ru. Позже компания запретила кинотеатрам РФ показывать фильмы в своем формате, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КиноКинотеатрыРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры