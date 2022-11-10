В России разрабатывают систему регулирования в СМИ в части кибербезопасности
Правительство разрабатывает регулирование для СМИ в части информбезопасности инфраструктуры. Планируется создать реестр значимых средств массовой информации, определить угрозы и обязать проводить регулярные проверки защищённости сетей. Регулирование кибербезопасности в СМИ готовит Минцифры, рассказали газете «Коммерсантъ» источники на IT-рынке.
Хакерские атаки на российские СМИ усилились после начала спецоперации России на Украине. В 2022 году в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (ЦМУ ССОП) за помощью в отражении кибератак обратились более 30 СМИ.
«Кибератаки спонсируются недружественными странами и продолжают оставаться угрозой российской информационной инфраструктуре», уточнили в ведомстве.
Полноценная защита информационных ресурсов, тем более таких крупных компаний, как федеральные СМИ, требует значительных затрат, которые в случае принятия мер регулирования лягут на сами организации, отмечают эксперты. Сервис по защите одного информресурса от атак сегодня может стоить от 1,5 млн руб. в год. Директор центра мониторинга и предотвращения кибератак IZ:SOC «Информзащита» Иван Мелехин считает, что требования к защищенности СМИ не должны сильно отличаться от требований для критической информационной инфраструктуры. По его оценке, расходы на комплексную защиту сетей ключевых СМИ составят 10–30 млн руб. в год.
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