В России разрабатывают систему регулирования в СМИ в части кибербезопасности

«Кибератаки спонсируются недружественными странами и продолжают оставаться угрозой российской информационной инфраструктуре», уточнили в ведомстве.

Полноценная защита информационных ресурсов, тем более таких крупных компаний, как федеральные СМИ, требует значительных затрат, которые в случае принятия мер регулирования лягут на сами организации, отмечают эксперты. Сервис по защите одного информресурса от атак сегодня может стоить от 1,5 млн руб. в год. Директор центра мониторинга и предотвращения кибератак IZ:SOC «Информзащита» Иван Мелехин считает, что требования к защищенности СМИ не должны сильно отличаться от требований для критической информационной инфраструктуры. По его оценке, расходы на комплексную защиту сетей ключевых СМИ составят 10–30 млн руб. в год.

