В России разблокирован сайт TJ

Роскомнадзор отменил ограничение доступа к сайту TJournal для пользователей из России, сообщает телеканал «360».

«ВКонтакте» отправила в блок страницы TJournal и Ходорковского

До этого ресурс был внесен в реестр запрещенных за распространение недостоверной информации.

Ранее о блокировке сайта TJ попросила Генпрокуратура из-за публикации фейков о военной спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Блокировка СайтовРоскомнадзор
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