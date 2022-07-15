В России разблокирован сайт TJ
15 июля 202200:32
Роскомнадзор отменил ограничение доступа к сайту TJournal для пользователей из России, сообщает телеканал «360».
До этого ресурс был внесен в реестр запрещенных за распространение недостоверной информации.
Ранее о блокировке сайта TJ попросила Генпрокуратура из-за публикации фейков о военной спецоперации России на Украине.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru