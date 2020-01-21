В России расширят сферу применения материнского капитала
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о расширении сферы применения материнского капитала. Как отмечает ТАСС, согласно документу, россияне смогут направить эти деньги на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Кроме того, в ближайшее время власти займутся реализацией поручений Владимира Путина, касающихся материнского капитала. Он рассказал глава государства рассказал в своем послании Федеральному собранию. Речь, в частности, идет о введении маткапитала при рождении первого ребенка и ряде других мер.
Предполагается, что выплаты материнского капитала на первого ребенка начнутся уже с марта 2020 года. Новое правило затронет семьи, где малыш появился на свет с 1 января текущего года.
Ранее НСН писала, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне смогут оформить документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.
Напомним, Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца, а также увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Эту идею он озвучил во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Таким образом, уже с 1 января текущего года семья может получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребенка и чуть более 616 тысяч — при рождении второго.
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