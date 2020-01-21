В России расширят сферу применения материнского капитала

Предполагается, что выплаты материнского капитала на первого ребенка начнутся уже с марта 2020 года. Новое правило затронет семьи, где малыш появился на свет с 1 января текущего года.

Ранее НСН писала, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне смогут оформить документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.

Напомним, Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца, а также увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Эту идею он озвучил во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Таким образом, уже с 1 января текущего года семья может получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребенка и чуть более 616 тысяч — при рождении второго.



