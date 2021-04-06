В России расширят ответственность за разглашение данных о правоохранителях

Согласно документу, который Госдума приняла в первом чтении, за разглашение данных правоохранителей и их родственников, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты, либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ареста на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.



Изменения вносятся в статью 320 УК РФ "Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа". По мнению авторов документа, в интернете участилась практика несанкционированного разглашения сведений о частной жизни сотрудников.

