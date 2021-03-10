Депутат Хинштейн предложил запретить журналистам приближаться к силовикам

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести новые правила работы журналистов на массовых акциях, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

В частности, парламентарий считает, что необходимо установить определенное расстояние, ближе которого сотрудникам СМИ не смогут подходить к полицейским и росгвардейцам в ходе акций, например, периметр от полуметра до метра. По мнению Хинштейна, это может «гарантировать абсолютную безопасность» журналиста и не создадут провокационной ситуации.

Кроме того, депутат предложил указывать код региона в удостоверениях сотрудников СМИ, а также проводить для студентов-журналистов специальные тренинги с участием Росгвардии на тему поведения на митингах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разработанный депутатами Госдумы Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым, сообщает Ura.ru. Согласно документу операторы сотовой связи будут отключать мобильные номера подозреваемых, обвиняемых и заключенных на основании письменного решения ФСИН.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МитингСиловикиЖурналистыАлександр Хинштейн
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