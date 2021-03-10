Депутат Хинштейн предложил запретить журналистам приближаться к силовикам
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести новые правила работы журналистов на массовых акциях, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
В частности, парламентарий считает, что необходимо установить определенное расстояние, ближе которого сотрудникам СМИ не смогут подходить к полицейским и росгвардейцам в ходе акций, например, периметр от полуметра до метра. По мнению Хинштейна, это может «гарантировать абсолютную безопасность» журналиста и не создадут провокационной ситуации.
Кроме того, депутат предложил указывать код региона в удостоверениях сотрудников СМИ, а также проводить для студентов-журналистов специальные тренинги с участием Росгвардии на тему поведения на митингах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разработанный депутатами Госдумы Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым, сообщает Ura.ru. Согласно документу операторы сотовой связи будут отключать мобильные номера подозреваемых, обвиняемых и заключенных на основании письменного решения ФСИН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Депутат Хинштейн предложил запретить журналистам приближаться к силовикам
- СМИ: Евросоюз подготовит новые санкции против россиян к 22 марта
- «Норникель» выплатил штраф 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ
- У Александра Маршала нашли нарушение функций мозга
- Госдума задумала освободить чиновников от ответственности за нечаянную коррупцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru