В России расширили программу бесплатного переобучения граждан

«С учетом поручений президента расширим также и круг участников таких программ. К ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в нашу службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также родители или опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», - сказал Мишустин.

Он уточнил, что в этом году на расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, и напомнил, что заявку на участие в образовательных программах можно подать на портале «Работа России».

