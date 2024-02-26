В России расширили программу бесплатного переобучения граждан

Правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан, теперь она распространяется, в том числе, на инвалидов и родителей детей до трех лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

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«С учетом поручений президента расширим также и круг участников таких программ. К ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в нашу службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также родители или опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», - сказал Мишустин.

Он уточнил, что в этом году на расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, и напомнил, что заявку на участие в образовательных программах можно подать на портале «Работа России».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил Мишустин

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