В России расширили программу бесплатного переобучения граждан
26 февраля 202410:48
Правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан, теперь она распространяется, в том числе, на инвалидов и родителей детей до трех лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.
«С учетом поручений президента расширим также и круг участников таких программ. К ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в нашу службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также родители или опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», - сказал Мишустин.
Он уточнил, что в этом году на расширение предусмотрено более шести миллиардов рублей, и напомнил, что заявку на участие в образовательных программах можно подать на портале «Работа России».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru