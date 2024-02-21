Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии февраля

По данным исследования, зарплаты, предлагаемые этим сотрудникам находятся в диапазоне от 103 до 152 тысяч в месяц. Спрос на фрезеровщиков в феврале 2024 года вырос в 3,4 раза в сравнении с предыдущим годом. Их средние зарплаты выросли вдвое и превысили 152 тысячи рублей.

В 2,4 раза выросла заинтересованность работодателей в брокерах по недвижимости. Зарплатные предложения по подобным вакансиям увеличились на 12% и составили в среднем 128 тысяч рублей. В 3,1 раза возросло и число вакансий для аналитиков. Средний размер оплаты труда для подобных сотрудников составил 103 тысяч рублей.

Также в 2,2 раза относительно февраля 2023 года вырос спрос на горных мастеров, которым готовы предложить до 138 тысяч рублей. Востребованность стоматологов поднялась к году на 19%, зарплатные предложения специалистам увеличились на 25% и составили в среднем 136 тысяч рублей.

Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая рассказала «Радиоточке НСН», что перед походом на собеседование важно спросить себя, чем привлекает та или иная компания и изучить информацию о потенциальном работодателе.

