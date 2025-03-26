В Москве задержали подозреваемых в хищениях по «Пушкинской карте»

В Москве в ходе спецоперации сотрудниками Следственного комитета России задержаны подозреваемые в хищениях с использованием «Пушкинской карты», сообщает Telegram-канал СКР.

В Москве раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» на 100 миллионов рублей

«Путем обмана соучастники похищали денежные средства, находящиеся на социальных картах, посредством приобретения билетов на музыкальное мероприятие», — уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что на концерт был приобретен 321 билет с использованием «Пушкинских карт», таким образом, было похищено более 1 миллиона рублей.

Ранее студент МГИМО и двое бизнесменов получили сроки за мошенничество с «Пушкинскими картами», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пушка.рф
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