В Москве задержали подозреваемых в хищениях по «Пушкинской карте»

«Путем обмана соучастники похищали денежные средства, находящиеся на социальных картах, посредством приобретения билетов на музыкальное мероприятие», — уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что на концерт был приобретен 321 билет с использованием «Пушкинских карт», таким образом, было похищено более 1 миллиона рублей.

Ранее студент МГИМО и двое бизнесменов получили сроки за мошенничество с «Пушкинскими картами», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

