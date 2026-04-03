Собянин: Программа реновации формирует полноценную среду для жизни

Программа реновации жилья в Москве предусматривает не только возведение комфортных квартир для миллиона горожан, но и создание в шаговой доступности полноценной среды для жизни. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в новых жилых комплексах первые этажи отводят под социальную и коммерческую инфраструктуру. Такие решения стали единым городским стандартом. С начала реализации программы на первых этажах новостроек оборудовали свыше 1,8 тысячи нежилых помещений общей площадью почти 190 тысяч кв. м.

«Из них используются свыше 1,1 тысячи помещений, где организовано более 15 тысяч рабочих мест. Около 35% нежилых помещений были отданы под объекты торговли, порядка 20% — пункты выдачи заказов, свыше 10% приходится на бытовые услуги», — сообщил Собянин в своем личном блоге.

Помещения используются в том числе как образовательные центры и детские клубы. Как отметил Собянин, в новостройке на проспекте Вернадского заработал центр иностранных языков для детей и взрослых, в проезде Шокальского – пространство для детских праздников, на улице Речников – бассейн для грудничкового и раннего плавания, на Солнечной аллее - центр цифровых искусств. Кроме того, на улице Туристской открыли школу танцев для детей и взрослых, на Летчика Бабушкина — зоосалон, на Лобненской и Радужной — студии растяжки, на Измайловском проезде – школу скорочтения и развития интеллекта. При этом на улице Вилиса Лациса появился цветочный магазин, на Демьяна Бедного – пиццерия.

До 2032 года в рамках программы реновации в Москве планируют организовать почти 8 тысяч нежилых помещений на первых этажах новостроек. Это позволит создать свыше 200 тысяч новых рабочих мест.

