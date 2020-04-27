В России провели более 3 млн тестов на COVID-19

В России провели более 3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявили Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что за сутки было сделано 139 тысяч исследований, пишет RT.

Напомним, по данным на 26 апреля, в России было зафиксировано более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 80 949.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 971. Ещё 576 человек за сутки заболели в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 153 новых инфицированных.