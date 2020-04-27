В России провели более 3 млн тестов на COVID-19

В России провели более 3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом заявили Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что за сутки было сделано 139 тысяч исследований, пишет RT.

Напомним, по данным на 26 апреля, в России было зафиксировано более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 80 949.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 971. Ещё 576 человек за сутки заболели в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 153 новых инфицированных.

Академик РАН: Коронавирус распространяется в России по особому сценарию

Ранее НСН сообщала, что жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы испытывают наибольший страх из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь исследование, которое провели специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

Его авторы предложили нашим соотечественникам оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Выяснилось, что в целом по стране ситуацией с распространением COVID-19 в разной степени обеспокоены 85,5% респондентов.

Больше всех сложившаяся ситуация тревожит жители Дальнего Востока: почти 12% местных жителей оценили свой страх на десять баллов. Лидирует в списке регионов Забайкальский край с 33,3%.Меньше всего волнений по поводу короонавируса испытывают жители Санкт-Петербурга.


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ФОТО: pixabay.com
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