В России проведут проверку систем оповещения населения

Масштабную проверку систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях проведут во всех субъектах России 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Как отметили в ведомстве, система оповещения необходима для «своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«Второго октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов», — подчеркнули в МЧС.

Комплекс проверочных мероприятий позволяет оценить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного уполномоченного на запуск таких систем персонала. Россиянам при звуках сирены следует сохранять спокойствие, включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать сообщение от МЧС. Уведомление о проведении проверки также будет доступно в приложении «МЧС России», пишет Ura.ru.

«В ходе комплексных проверок... осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения "Внимание всем!", в эфира теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!"», — добавили в ведомстве.

