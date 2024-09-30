В России проведут проверку систем оповещения населения
Масштабную проверку систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях проведут во всех субъектах России 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Как отметили в ведомстве, система оповещения необходима для «своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
«Второго октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов», — подчеркнули в МЧС.
Комплекс проверочных мероприятий позволяет оценить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного уполномоченного на запуск таких систем персонала. Россиянам при звуках сирены следует сохранять спокойствие, включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать сообщение от МЧС. Уведомление о проведении проверки также будет доступно в приложении «МЧС России», пишет Ura.ru.
«В ходе комплексных проверок... осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения "Внимание всем!", в эфира теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!"», — добавили в ведомстве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России проведут проверку систем оповещения населения
- Эксперт: В России увеличатся декретные выплаты и маткапитал
- СМИ: Россиянам могут разрешить направлять свои пенсионные баллы родителям
- У Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63
- ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом
- Трамп проведет митинг на месте первого покушения
- Одного ребенка и шестерых взрослых спасли из горящего дома в Москве
- Пентагон повысил готовность военных сил США для ответа Ирану
- Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека
- СМИ: Цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru