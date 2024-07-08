Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года будет возобновлена приостановленная с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам.

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В документе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что страховую пенсию и выплату к ней работающие пенсионеры будут получать в размере, установленном на 31 декабря 2024 года.

Также законом предусмотрен учёт всех предыдущих индексаций и корректировок.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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