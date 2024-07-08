Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам

В документе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что страховую пенсию и выплату к ней работающие пенсионеры будут получать в размере, установленном на 31 декабря 2024 года.

Также законом предусмотрен учёт всех предыдущих индексаций и корректировок.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

