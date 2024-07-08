Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года будет возобновлена приостановленная с 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам.
В документе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что страховую пенсию и выплату к ней работающие пенсионеры будут получать в размере, установленном на 31 декабря 2024 года.
Также законом предусмотрен учёт всех предыдущих индексаций и корректировок.
Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий индексацию военных пенсий на 5,1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru