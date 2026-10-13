В России пройдет «Лига чемпионов» конкурса «Лидеры России. Команда»
В России 16-18 октября пройдет своя «Лига чемпионов» – суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Его участниками станут 300 управленцев в составе 60 команд, победивших в первом командном сезоне конкурса. Им предстоит пройти два тура оценочных испытаний и решить управленческие задачи в условиях ограниченного времени.
Шестой сезон конкурса впервые прошел в командном формате. Заявки на участие подали 75 тысяч управленцев из России и 66 иностранных государств.
Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, какие испытания ждут управленцев в суперфинале и чем новый формат будет отличаться от предыдущих этапов конкурса.
«В «Лиге чемпионов» встретятся управленцы, которым уже не нужно доказывать свое право называться победителями конкурса. Теперь 60 команд будут работать в условиях динамичной конкуренции и ограниченного времени, вести переговоры, бороться за ресурсы и принимать совместные решения. Впервые участники смогут получать обратную связь от профессиональных экспертов непосредственно во время испытаний и сразу корректировать свои стратегии для выполнения последующих заданий. Участников ожидает два тура оценочных испытаний, рефлексия, а также открытая турнирная таблица», – отметил он.
Суперфинал пройдет в формате управленческого чемпионата, где участники должны будут проявить командную мобильность и единение, работая внутри своего коллектива. В условиях конкуренции и ограниченного времени управленцы будут решать реальные задачи, вести открытые переговоры и напрямую конкурировать за ресурсы и время, принимать совместные решения, взаимодействовать с другими коллективами. Результаты будут отображаться в турнирной таблице, чтобы участники могли анализировать свои решения и работать над ошибками. Обязательной частью программы станет управленческий диктант – новинка шестого сезона. За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Команды совместно решат задачу по теории управления.
Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко заявил, что на пути к суперфиналу команды демонстрировали разные способы распределения ролей и организации совместной работы.
«В команде должны быть и те, кто предлагает идеи, и те, кто доводит их до результата, и те, кто способен воодушевлять, и те, кто готов поддержать общее движение. При этом содержательный вклад требуется от каждого. Если один участник отсиживается, пока работают остальные, результат команды снижается. А вот способ распределения лидерской роли решающего значения не имел. Успешными были и команды с одним ярким лидером-организатором, и коллективы с распределенным лидерством», – рассказал он.
16-17 октября участники пройдут оценочные испытания, а 18 октября с конкурсантами встретятся члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус». Победители шестого сезона обсудят вопросы развития сообщества управленцев страны. В этот же день будут объявлены итоги «Лиги чемпионов» и названы команды, одержавшие победу в мероприятии.
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