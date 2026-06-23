Эксперты «Лидеров России» признали перфекционизм врагом управленцев

Пессимизм, боязнь трудных задач и ошибок, а также перфекционизм отрицательно влияют на эффективность управления. К такому выводу пришли эксперты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» на основе данных участников шестого сезона. Они построили исследование на сравнении высокорезультативных и низкорезультативных команд: в первую вошли команды из верхней трети рейтинга полуфиналов, во вторую – из нижней трети.

«У высокорезультативных команд средний показатель сверхтребовательности к результату оказался на 10,4% ниже, чем у низкорезультативных. Казалось бы, перфекционизм должен работать в плюс, а не в минус. Однако командам перфекционистов оказалось труднее соблюдать сроки, решать задачи в высоком темпе, давая хороший, пусть и не идеальный результат вовремя», - говорят авторы исследования (имеется в распоряжении НСН).

Негативно на эффективность команд влияет и фактор «нежелания ошибаться». У коллективов, которые продемонстрировали в конкурсе высокий результат, показатель «избегания неудач» оказался на 6% ниже.

При этом результаты были выше у тех команд, где участники объединены едиными целями, ориентированы на общий результат, устойчивы к трудностям, умеют обсуждать, а не замалчивать противоречия. При этом команды сильнее, если в них соблюден баланс смелых и скромных, самокритичных и снисходительных, альтруистов и эгоистов, подчеркнули эксперты.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению президента РФ. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 700 участников.

