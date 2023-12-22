В России пройдет эксперимент по маркировке кормов для животных и масла

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла, сообщает ТАСС.

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Согласно документу, он пройдёт в период с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

Отмечается, что участниками эксперимента, на добровольной основе, станут производители и импортёры указанных товаров, а также организации оптовой и розничной торговли.

Ранее истр Мишустин утвердил постановление о начале с 1 апреля 2024 года эксперимента по маркировке ряда детских товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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