В России пройдет эксперимент по маркировке кормов для животных и масла

Согласно документу, он пройдёт в период с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

Отмечается, что участниками эксперимента, на добровольной основе, станут производители и импортёры указанных товаров, а также организации оптовой и розничной торговли.

Ранее истр Мишустин утвердил постановление о начале с 1 апреля 2024 года эксперимента по маркировке ряда детских товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

