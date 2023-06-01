В России продлили упрощенный техрегламент для автомобилей
Российские власти продлили действие упрощенного технического регламента по выпуску машин в стране до 1 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.
При этом будет осуществляться поэтапное возвращение требований. С июня текущего года экологический класс двигателя автомобиля должен быть не ниже «Евро 2», а с 1 декабря все машины должны оснащаться антиблокировочной системой ABS.
Как говорят в Минпромторге, сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими отечественными автопроизводителями.
Ранее автоэксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», с иронией восприняли информацию о возможном введении в России экологического стандарта для двигателей «Евро-6».
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