Онкобольные без лекарств. Вся надежда на президента

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину сразу нескольких благотворительных фондов, в числе которых фонд Константина Хабенского, фонд «Подари жизнь», «АдВита», с жалобой на нехватку в стране порядка 30 незаменимых в онкологии препаратов, было замечено на самом верху. Обращение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», - сказал представитель Кремля.

В письме благотворительных организаций говорилось, что в этом году резко сократилось производство целого ряда препаратов, «на запросы больниц не находится поставщиков». По некоторым позициям производство сократилось в 20(!) раз, указали авторы обращения. Причиной такого положения дел они считают несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, в том числе так называемый закон «третий лишний».

Суть этого закона в том, что зарубежный производитель не может выиграть тендер на поставку препарата при двух заявках от российских компаний. Наряду с установленным Минздравом порядком формирования цен на лекарства, это уже привело к исчезновению с российского рынка «целого ряда препаратов как отечественного, так и зарубежного производства», отмечают авторы письма президенту.

Призыв принять незамедлительные меры к исправлению сложившейся на рынке онкопрепаратов ситуации благотворительные фонды сопроводили весьма громким и весьма грозным предупреждением.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей», - подчеркнули авторы письма.

Преувеличение? Отнюдь! Авторы обращения не одиноки в подобных прогнозах. Проблема не нова, и еще год назад директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Алексей Масчан предупреждал, что смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Единственным решением он тогда называл отмену всех законов, которые не дают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок препаратов, поскольку российские фармацевтические компании не сумеют покрыть дефицит таких лекарств.

Тогда же руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев подтвердил НСН, что первопричина сложившейся ситуации – позиция Минздрава по определению начальной цены контракта.

В Минздраве, комментируя обращение благотворителей, заявили, что на обеспечение лекарствами пациентов с онкозаболеваниями повлияла пандемия коронавируса, которая вызвала рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефицита подготовлен документ, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на препараты. Минздрав держит ситуацию с наличием лекарств под контролем.

Нужных лекарств от этого больше не стало.

