Алсу созналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, подчеркнув, что делала это в том количестве, которое разрешалось правилами канала. По словам Алсу, в рамках голосования, которое было аукционом, голоса покупали все.

«Невозможно не отдать свой голос, элементарно не заплатив, и об этом постоянно говорил Нагиев. Я лично купила 40 смс, потому что у меня два телефона», - заявила в беседе с Собчак певица.