Алсу созналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, подчеркнув, что делала это в том количестве, которое разрешалось правилами канала. По словам Алсу, в рамках голосования, которое было аукционом, голоса покупали все.
«Невозможно не отдать свой голос, элементарно не заплатив, и об этом постоянно говорил Нагиев. Я лично купила 40 смс, потому что у меня два телефона», - заявила в беседе с Собчак певица.
Напомним, в апреле прошлого года из-за победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился настоящий скандал. В связи с этим Первый канал провел расследование, отменил итоги голосования и провел новый финал, в котором победителями были признаны все юные участники решающего тура, включая Микеллу Абрамову.
Кроме того, как отмечает НСН, компания Group-IB опубликовала итоговый отчёт с исследованием зрительского голосования в финале программы «Голос.Дети». Об этом сообщает АГН Москва. В документе подтверждаются сделанные ранее выводы о накрутке голосов в пользу участницы шоу, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
В компании отметили, что в финале шоу за Абрамову поступало до 300 голосов в секунду. По словам специалистов компании, подобный разрыв в голосах выходит за рамки статистической погрешности.
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