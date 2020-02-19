Алсу созналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

19 февраля 202015:09

Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, подчеркнув, что делала это в том количестве, которое разрешалось правилами канала. По словам Алсу, в рамках голосования, которое было аукционом, голоса покупали все.

«Невозможно не отдать свой голос, элементарно не заплатив, и об этом постоянно говорил Нагиев. Я лично купила 40 смс, потому что у меня два телефона», - заявила в беседе с Собчак певица.

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Напомним, в апреле прошлого года из-за победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился настоящий скандал. В связи с этим Первый канал провел расследование, отменил итоги голосования и провел новый финал, в котором победителями были признаны все юные участники решающего тура, включая Микеллу Абрамову.

Кроме того, как отмечает НСН, компания Group-IB опубликовала итоговый отчёт с исследованием зрительского голосования в финале программы «Голос.Дети». Об этом сообщает АГН Москва. В документе подтверждаются сделанные ранее выводы о накрутке голосов в пользу участницы шоу, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

В компании отметили, что в финале шоу за Абрамову поступало до 300 голосов в секунду. По словам специалистов компании, подобный разрыв в голосах выходит за рамки статистической погрешности.

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Фото: alsou_vk_group/instagram.com
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