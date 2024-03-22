В России призвали ввести функцию государственного лекарственного обеспечения

В России сегодня государство официально не выполняет функцию лекарственного обеспечения граждан, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.

«В России нужен закон о лекарственном обеспечении, это главное. Обращение лекарственных средств – это другое. У нашего государства нет функции лекарственного обеспечения по стандартам и клиническим рекомендациям. Почему, например, пациенты с тяжелым заболеванием находятся в худшем положении, чем диабетик? Чтобы обеспечить медицинскую помощь, мы должны изучать потребность населения и подготавливать для этого контракты для производителей. У наших коллег из Киргизии цены упали в три раза, когда заработала функция лекарственного обеспечения и есть четкие контракты. Рынок и система обеспечения – это две разные концепции», - рассказал он

Россияне жалуются на «неадекватные» замены ушедших лекарственных препаратов, заявил ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.

