В России призвали ввести функцию государственного лекарственного обеспечения
Александр Саверский заявил НСН, что для этого необходимо разработать новый закон, который определит правила для всех участников рынка.
В России сегодня государство официально не выполняет функцию лекарственного обеспечения граждан, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
«В России нужен закон о лекарственном обеспечении, это главное. Обращение лекарственных средств – это другое. У нашего государства нет функции лекарственного обеспечения по стандартам и клиническим рекомендациям. Почему, например, пациенты с тяжелым заболеванием находятся в худшем положении, чем диабетик? Чтобы обеспечить медицинскую помощь, мы должны изучать потребность населения и подготавливать для этого контракты для производителей. У наших коллег из Киргизии цены упали в три раза, когда заработала функция лекарственного обеспечения и есть четкие контракты. Рынок и система обеспечения – это две разные концепции», - рассказал он
Россияне жалуются на «неадекватные» замены ушедших лекарственных препаратов, заявил ранее глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru