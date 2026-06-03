Россиянам рассказали, что за какие нарушения можно лишиться имущества

По его словам, принятый Госдумой законопроект вносит изменения в статью КоАП. Если раньше арест накладывался в виде штрафа в качестве обеспечительной меры, то новые поправки разрешают арестовывать всё имущество релокантов.

Эксперт отметил, что список правонарушений, за которые можно лишиться квартир, домов и дач, был расширен.

«В него попало в том числе неуважительное отношение к госсимволам. Были истории, когда люди жгли флаги, паспорта и так далее. За это теперь тоже может грозить арест имущества», — заключил Соловьев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков заявил «Радиоточке НСН», что закон об аресте имущества заставит релокантов задуматься о том, что они говорят в адрес России.

