Россиянам рассказали, что за какие нарушения можно лишиться имущества

Уехавшие из страны россияне могут лишиться имущества в случае правонарушений против интересов России. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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По его словам, принятый Госдумой законопроект вносит изменения в статью КоАП. Если раньше арест накладывался в виде штрафа в качестве обеспечительной меры, то новые поправки разрешают арестовывать всё имущество релокантов.

Эксперт отметил, что список правонарушений, за которые можно лишиться квартир, домов и дач, был расширен.

«В него попало в том числе неуважительное отношение к госсимволам. Были истории, когда люди жгли флаги, паспорта и так далее. За это теперь тоже может грозить арест имущества», — заключил Соловьев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков заявил «Радиоточке НСН», что закон об аресте имущества заставит релокантов задуматься о том, что они говорят в адрес России.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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