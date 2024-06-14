В России признали террористической организацией «Грузинский национальный легион»

Формирование «Грузинский национальный легион» признано в России террористической организацией и включено в соответствующий список, его деятельность на территории страны запрещена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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Решение было принято Южным окружным военным судом на основании доказательств, собранных ФСБ, пишет RT.

«В соответствии с указанным решением и федеральным законом "О противодействии терроризму" формирование внесено в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных... террористическими», — подчеркнули в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмРоссияФСБ

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