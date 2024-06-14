В России признали террористической организацией «Грузинский национальный легион»
Формирование «Грузинский национальный легион» признано в России террористической организацией и включено в соответствующий список, его деятельность на территории страны запрещена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Решение было принято Южным окружным военным судом на основании доказательств, собранных ФСБ, пишет RT.
«В соответствии с указанным решением и федеральным законом "О противодействии терроризму" формирование внесено в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных... террористическими», — подчеркнули в ведомстве.
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