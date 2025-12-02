В России признали нежелательной «Международную федерацию за права человека»

Французская «Международная федерация за права человека» была внесена Минюстом в перечень нежелательных в России организаций. Об этом сообщает RT.

Разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательной организацией в РФ

«Federation internationale pour les droits humains (FIDH, «Международная федерация за права человека»), Французская Республика», - указано в списке ведомства.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ признала деятельность FIDH нежелательной в России ещё в середине ноября текущего года.

Ранее Минюст включил в перечень нежелательных в РФ организаций датский Совет министров Северных стран (The Nordic Council of Ministers), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ФранцияГенпрокуратура РфМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры