В России признали нежелательной «Международную федерацию за права человека»
Французская «Международная федерация за права человека» была внесена Минюстом в перечень нежелательных в России организаций. Об этом сообщает RT.
«Federation internationale pour les droits humains (FIDH, «Международная федерация за права человека»), Французская Республика», - указано в списке ведомства.
Отмечается, что Генпрокуратура РФ признала деятельность FIDH нежелательной в России ещё в середине ноября текущего года.
Ранее Минюст включил в перечень нежелательных в РФ организаций датский Совет министров Северных стран (The Nordic Council of Ministers), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
