В России приставы арестовали имущество сына Порошенко
Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Алексея Порошенко (включен в составе объединения в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.
Исполнительное производство в отношении Порошенко-младшего было возбуждено в январе. Работу ведет особый отдел ФССП, главное межрегиональное (специализированное) управление ведомства.
Ранее российские судебные приставы передали в доход государства акции кондитерской фабрики, принадлежащей бывшему украинскому президенту Петру Порошенко (в составе объединения внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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