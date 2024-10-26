В России приставы арестовали имущество сына Порошенко

Судебные приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Алексея Порошенко (включен в составе объединения в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов РФ.

Суд обратил в доход России акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины Порошенко

Исполнительное производство в отношении Порошенко-младшего было возбуждено в январе. Работу ведет особый отдел ФССП, главное межрегиональное (специализированное) управление ведомства.

Ранее российские судебные приставы передали в доход государства акции кондитерской фабрики, принадлежащей бывшему украинскому президенту Петру Порошенко (в составе объединения внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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