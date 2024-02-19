Суд обратил в доход России акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины Порошенко

Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход Российской Федерации акций липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

Уточняется, что в доход государства будут переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика». Соответствующее решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Также государству перейдут доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора предприятия Олега Казакова.

Корпорация «Рошен» - это один из активов Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке, сотрудников уволили, а производство закрыли.

Компании «Лучшие решения» разрешили приобрести бывшие угольные активы украинского олигарха Рината Ахметова. Соответствующее распоряжение подписал в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин.

