Суд обратил в доход России акции фабрики «Рошен» экс-президента Украины Порошенко
Октябрьский районный суд Липецка постановил передать в доход Российской Федерации акций липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
Уточняется, что в доход государства будут переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика». Соответствующее решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС. Также государству перейдут доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора предприятия Олега Казакова.
Корпорация «Рошен» - это один из активов Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке, сотрудников уволили, а производство закрыли.
Компании «Лучшие решения» разрешили приобрести бывшие угольные активы украинского олигарха Рината Ахметова. Соответствующее распоряжение подписал в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru