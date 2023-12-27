В России приняли первые решения о прекращении гражданства за преступления
В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тверской и Ленинградской областях приняты первые решения о прекращении гражданства России за преступления, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Лиц, в отношении которых приняты решения о прекращении гражданства, выдворят за пределы РФ после отбывания наказания в местах лишения свободы, уточнили в ведомстве.
В МВД напомнили, что гражданство лиц, приобретших его, может быть прекращено за совершение отдельных преступлений или создание угроз национальной безопасности РФ. Закон вступил в силу 26 октября.
Следственный комитет ранее выступил с инициативой лишать гражданства РФ за покушение или совершение любого тяжкого или особо тяжкого преступления, отмечает «Радиоточка НСН».
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