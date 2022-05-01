В России принимают заявления на новую выплату на детей

Речь идет о малообеспеченных семьях. До этого было открыто досрочное заполнение заявлений на данные выплаты на портале госуслуг. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

Отделения Пенсионного фонда будут работать в майские праздники, чтобы принять заявления на выплату.

Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил глава государства Владимир Путин. Размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Ранее Пенсионный фонд России заявил, что данные о мерах по поддержке российских семей в виде выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка не соответствуют действительности.

