В России принимают заявления на новую выплату на детей

Пенсионный фонд России с 1 мая начинает прием заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет.

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Речь идет о малообеспеченных семьях. До этого было открыто досрочное заполнение заявлений на данные выплаты на портале госуслуг. Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

Отделения Пенсионного фонда будут работать в майские праздники, чтобы принять заявления на выплату.

Установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил глава государства Владимир Путин. Размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Ранее Пенсионный фонд России заявил, что данные о мерах по поддержке российских семей в виде выплаты 10 тысяч рублей на каждого ребенка не соответствуют действительности.

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