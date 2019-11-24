В России придумали, как улучшить базилик
Ученые из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта нашли способ, как обеспечить безопасный уровень селена в листьях базилика, чтобы не вызвать галлюцинаций у потребителя и при этом повысить иммунитет человека. О нем рассказала исследователь института живых систем Любовь Скрыпник научному журналу Plants.
Биологи создали оптимальный раствор, при котором селен, содержащийся в базилике, противодействует созданию высокой концентрации вещества, способной вызвать токсическое отравление, а, напротив, способствует нормализации сердечно-сосудистой системы и противодействует возникновению диабета.
«В рамках нашего исследования мы увидели, что введение в питательный раствор микроэлемента селена (в концентрации 5 мкМ) или опрыскивание его раствором растений (в концентрации 10 мкМ) являются оптимальными, обеспечивающими безопасный уровень данного микроэлемента в листьях базилика», — заявила Скрыпник.
Гидропонный способ производства базилика, по мнению ученой, могут взять на вооружение агрокомпании для получения урожая растений круглый год, отмечают Известия.
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