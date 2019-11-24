В России придумали, как улучшить базилик

Ученые из Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта нашли способ, как обеспечить безопасный уровень селена в листьях базилика, чтобы не вызвать галлюцинаций у потребителя и при этом повысить иммунитет человека. О нем рассказала исследователь института живых систем Любовь Скрыпник научному журналу Plants.

Биологи создали оптимальный раствор, при котором селен, содержащийся в базилике, противодействует созданию высокой концентрации вещества, способной вызвать токсическое отравление, а, напротив, способствует нормализации сердечно-сосудистой системы и противодействует возникновению диабета.