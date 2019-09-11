В России презентация новых iPhone обрушила цены на старые модели

На российском рынке цены на iPhone прошлогодних моделей упали после презентации нового поколения гаджетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, сама компания Apple снизила официальные цены на старые iPhone.

Таким образом, в России цены на iPhone 8 и 8 Plus с 64 гб упали на 17-20 тысяч со старта продаж и их стоимость составила 40 и 45 тысяч соответственно.

Цена на бюджетную модель iPhone XR снизилась до 50 тысяч рублей (в начале продаж стоимость была 65 тысяч).

Ранее сообщалось, что в интернете началась продажа мест в очередь за новым iPhone. Стоимость места доходит до 500 тысяч рублей.



