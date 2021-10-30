В России пресекли финансовую деятельность более 15 тысяч террористов
Росфинмониторинг пресек финансовую деятельность более 15 тысяч террористов, около 850 из которых — иностранные граждане. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тыс. террористов, из них порядка 850 - иностранные граждане. На сегодня блокируется практически 100% активов лиц, имеющих отношение к терроризму», — цитирует Чиханчина ТАСС.
Глава Росфинмониторинга рассказал, что для перевода денег террористам используется валюта внутри компьютерных игр, «когда в интернете играют в какую-нибудь стрелялку, условно говоря, вместо расчета за оружие, за игрока идет оплата террористам».
Чиханчин отметил, что подобная схема стала серьезной проблемой, и Росфинмониторинг совместно с ФСБ выстраивает «модель поведения террориста с расчетом».
Кроме того, служба по финансовому мониторингу пресекла деятельность более 10 транснациональных преступных группировок, которые перевозили и реализовывали наркотики.
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