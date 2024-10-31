В России прекращают продажи напитков в банках 0,5 литра
31 октября 202420:55
В России прекращаются продажи напитков в пол-литровых банках. Компания «Урбан Крафт» объявила о снятии с производства тары объемом 0,5 литра, сообщает Telegram-канал Mash.
В организации сообщили, что с 25 октября заказы будут приниматься только на банки объемом 0,45 литра.
Как уточнили в компании, снижение спроса на классические пол-литровые банки стало причиной этого решения.
Таким образом, напитки в формате 0,5 литра больше не будут доступны для покупателей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России тестируют новые методы сбора биометрических данных у иностранцев
- Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону за пять дней до выборов
- Сериал о группе «Комбинация» собрал более девяти миллионов зрителей
- США вскоре анонсируют новый пакет вооружений для Украины
- В России прекращают продажи напитков в банках 0,5 литра
- Медведев предложил создать в России цифровой профиль для мигрантов
- В Башкирии предприятия подверглись атаке беспилотников
- Мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу
- Муж Елены Блиновской продолжает службу в зоне СВО
- Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% с начала года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru