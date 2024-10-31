В России прекращают продажи напитков в банках 0,5 литра

В России прекращаются продажи напитков в пол-литровых банках. Компания «Урбан Крафт» объявила о снятии с производства тары объемом 0,5 литра, сообщает Telegram-канал Mash.

В организации сообщили, что с 25 октября заказы будут приниматься только на банки объемом 0,45 литра.

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Как уточнили в компании, снижение спроса на классические пол-литровые банки стало причиной этого решения.

Таким образом, напитки в формате 0,5 литра больше не будут доступны для покупателей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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