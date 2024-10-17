Кабмин одобрил повышение акциза на сладкие напитки до 10 рублей за 1 литр

Правительство РФ приняло решение увеличить акциз на сахаросодержащие напитки с 7 до 10 рублей за один литр, передает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

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Документ будет передан в Госдуму для рассмотрения депутатами.

Данная мера, как заявили в Минздраве РФ, направлена на снижение употребления населением России сладких напитков, приводящих к набору веса и сахарному диабету. При этом под этот акциз не попали соки и нектары с содержанием сахара, морсы, сиропы, сладкая молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе.

Ранее президент РФ Владимир Путин снизил ставки акцизов на российские игристые вина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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