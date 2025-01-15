В России представили концепт летающего автомобиля с системой безопасности
Российские инженеры представили первый отечественный летающий автомобиль в виде концепта, сообщает РЕН ТВ.
Уникальная машина оснащена складными винтами и двигателями. Кабина устройства представляет собой капсулу с парашютами, что позволяет катапультироваться в случае аварии и гарантирует мягкую посадку.
На данный момент автомобиль существует только в виде мини-прототипа, который будет использоваться для летных испытаний.
Он управляется при помощи пульта. Разработчики уверены, что проект станет важным шагом в будущем авиационных технологий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru