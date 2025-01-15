В России представили концепт летающего автомобиля с системой безопасности

Российские инженеры представили первый отечественный летающий автомобиль в виде концепта, сообщает РЕН ТВ.

Уникальная машина оснащена складными винтами и двигателями. Кабина устройства представляет собой капсулу с парашютами, что позволяет катапультироваться в случае аварии и гарантирует мягкую посадку.

В Китае начали строить завод летающих автомобилей

На данный момент автомобиль существует только в виде мини-прототипа, который будет использоваться для летных испытаний.

Он управляется при помощи пульта. Разработчики уверены, что проект станет важным шагом в будущем авиационных технологий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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