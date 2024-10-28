В Китае начали строить завод летающих автомобилей

По предварительным данным, в конце 2024 года автовладельцы смогут выполнить предзаказ на необычное авто.

В октябре китайская компания Chery представила свой первый летающий автомобиль. В новом авто нет ни руля, ни педали газа — только интеллектуальная система и автопилот. Аппарат может подниматься на высоту одного километра и разгоняться в воздухе до 120 км/ч.

Продолжительность полета составляет не более 40 минут. Также предусмотрены места для двух пассажиров. Создатели уверяют, что такие авто смогут избавить города от пробок, передает «Радиоточка НСН».

