В Китае начали строить завод летающих автомобилей
В китайском городе Гуанчжоу стартовало строительство завода летающих автомобилей, сообщают местные СМИ.
Так, проектом занимается компания Xpeng, которая и производит специальный летающий модуль для машин. В планах у производителя выпускать 10 тысяч единиц в год.
По предварительным данным, в конце 2024 года автовладельцы смогут выполнить предзаказ на необычное авто.
В октябре китайская компания Chery представила свой первый летающий автомобиль. В новом авто нет ни руля, ни педали газа — только интеллектуальная система и автопилот. Аппарат может подниматься на высоту одного километра и разгоняться в воздухе до 120 км/ч.
Продолжительность полета составляет не более 40 минут. Также предусмотрены места для двух пассажиров. Создатели уверяют, что такие авто смогут избавить города от пробок, передает «Радиоточка НСН».
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