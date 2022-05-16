В России представили газировки CoolCola, Fancy и Street
Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» представил новые газированные напитки, которые и по дизайну, и по вкусу очень похожи на Coca-Cola, Fanta и Sprite.
В числе напитков с «классическими вкусами» представлены CoolCola «с культовым вкусом колы», Fancy «со вкусом фанты» и Street, которые имеют такие же цвета, как знаменитые западные газировки.
Ранее сообщалось, что компания PepsiCo, приостановившая продажи в России основной линейки напитков, рассматривает возможность начать выпускать новые продукты специально для РФ. «Коммерсантъ» писал, что эти напитки могут получить названия New Cola и Fruitz.
Между тем, на Дальнем Востоке еще в апреле начали выпускать напиток Cola Grink со вкусом классической колы.
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