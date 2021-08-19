В России предложили запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах

Сбор подписей за кандидатов в квартирах россиян предложили запретить. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов . В своём обращении, отправленном на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, он подчеркнул, что накануне выборов представители избирательных штабов традиционно приходят к избирателям домой – для того, чтобы собрать подписи и вручить агитационные материалы, отмечает RT.

Однако, по словам Орлова, в том случае, если в одном избирательном округе есть большое количество кандидатов, регулярные посещения домохозяйств квартир волонтёрами создают жителям серьёзный дискомфорт.

Кроме того, он отметил, что под видом представителей избирательных штабов к россиянам могут приходить злоумышленники, которые хотят получить доступ к жилищу или персональным данным.