В России предложили запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах
Сбор подписей за кандидатов в квартирах россиян предложили запретить. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов . В своём обращении, отправленном на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, он подчеркнул, что накануне выборов представители избирательных штабов традиционно приходят к избирателям домой – для того, чтобы собрать подписи и вручить агитационные материалы, отмечает RT.
Однако, по словам Орлова, в том случае, если в одном избирательном округе есть большое количество кандидатов, регулярные посещения домохозяйств квартир волонтёрами создают жителям серьёзный дискомфорт.
Кроме того, он отметил, что под видом представителей избирательных штабов к россиянам могут приходить злоумышленники, которые хотят получить доступ к жилищу или персональным данным.
А ранее сообщалось, что КПРФ получила первое место в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы, об этом заявили в пресс-служеа Центризбиркома РФ.
Согласно результатам жеребьёвки, второй и третий номера в бюллетене достались партии «Зелёные» и ЛДПР, далее расположились партии «Новые люди» и «Единая Россия».
Номера с шестого по 14-й в бюллетене получили «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров, соответственно.
Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене, однако итоги голосования, в первую очередь, зависят от работы, которая была проделана политической организацией.
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