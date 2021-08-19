На выборы в Госдуму в Москве выделили почти 1 млрд рублей

На проведение выборов депутатов Госдумы в Москве из федерального бюджета выделено 953 млн 872 тыс. 600 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

На проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета выделили 21,4 млрд рублей

Он напомнил, что на думских выборах в 2016 году эта сумма была почти в два раза меньше — 488 млн 232 тыс. 100 руб.

152 млн руб. из почти 1 млрд руб. будут направлены на мероприятия по соблюдению санитарных мер на фоне эпидемии COVID-19. Еще около 45 млн руб. пойдут на организацию дополнительных выборов в Мосгордуму по двум округам.

Всего на проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета было выделено 21,4 млрд руб.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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