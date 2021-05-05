В России предложили запретить продажу энергетиков по всей стране
Нужно ввести запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет по всей стране, заявила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. С таким предложением она обратилась в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы, сообщает RT.
Как утверждает Волынец, производители энергетиков используют различные стимуляторы, которые могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и вызвать гастрит.
Омбудсмен уверена, что дети не могут оценить вред от употребления энергетических напитков. К тому же их обычно располагают рядом с обычной газировкой, что создает иллюзию безопасности такого продукта, пишут «Известия».
Ирина Волынец отметила, что в некоторых регионах России уже введен запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, однако на федеральном уровне таких ограничений нет. «С учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России», — добавила омбудсмен в обращении.
Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, что употребление энергетиков в малом количестве стимулирует умственные способности человека. Однако большие дозы вызывают апатию и усталость.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- В Афганистане автобус с медработниками подорвался на бомбе
- В России предложили запретить продажу энергетиков по всей стране
- Президент Киргизии подписал новую редакцию конституции
- Стивен Сигал подарил президенту Венесуэлы меч
- В Мексике объявлен трехдневный траур после обрушения в метро
- Джо Байден анонсировал скидки в магазинах привитым от коронавируса американцам
- Актера Бена Аффлека заблокировали в приложении для знакомств
- Комаровский: Добиться коллективного иммунитета от коронавируса невозможно
- Экономист предупредил украинцев о подорожании продуктов
- В Лондоне появится ресторан с 24-каратными стейками из золота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru