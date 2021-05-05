В России предложили запретить продажу энергетиков по всей стране

Нужно ввести запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет по всей стране, заявила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. С таким предложением она обратилась в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы, сообщает RT.

Как утверждает Волынец, производители энергетиков используют различные стимуляторы, которые могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и вызвать гастрит.

Омбудсмен уверена, что дети не могут оценить вред от употребления энергетических напитков. К тому же их обычно располагают рядом с обычной газировкой, что создает иллюзию безопасности такого продукта, пишут «Известия».