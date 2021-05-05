В России предложили запретить продажу энергетиков по всей стране

Нужно ввести запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет по всей стране, заявила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. С таким предложением она обратилась в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы, сообщает RT.

Как утверждает Волынец, производители энергетиков используют различные стимуляторы, которые могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и вызвать гастрит.

Омбудсмен уверена, что дети не могут оценить вред от употребления энергетических напитков. К тому же их обычно располагают рядом с обычной газировкой, что создает иллюзию безопасности такого продукта, пишут «Известия».

Минэнерго предлагает установить запрет на экспорт бензина из России

Ирина Волынец отметила, что в некоторых регионах России уже введен запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, однако на федеральном уровне таких ограничений нет. «С учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России», — добавила омбудсмен в обращении.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, что употребление энергетиков в малом количестве стимулирует умственные способности человека. Однако большие дозы вызывают апатию и усталость.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПродуктыЗапретПроектРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры