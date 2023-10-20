В уфимском баре отравилась алкоголем 12-летняя девочка

В одном из баров Уфы школьница отравилась алкогольными напитками, заявили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.

«Безнаказанность и доброта»: За покупку детям алкоголя грозит штраф до пяти тысяч рублей

Происшествие произошло 14 октября. 12-летнюю школьницу госпитализировали в больницу с отравлением.

Следствие начало проверку на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья. Действиям сотрудников бара дадут оценку.

В Оренбургской области четырех бутлегеров осудили суммарно на 35,5 года колонии за отравление суррогатным алкоголем 56 человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АлкогольШкольникиУфа

Горячие новости

Все новости

партнеры