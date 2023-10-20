В уфимском баре отравилась алкоголем 12-летняя девочка
20 октября 202322:30
В одном из баров Уфы школьница отравилась алкогольными напитками, заявили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.
Происшествие произошло 14 октября. 12-летнюю школьницу госпитализировали в больницу с отравлением.
Следствие начало проверку на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья. Действиям сотрудников бара дадут оценку.
В Оренбургской области четырех бутлегеров осудили суммарно на 35,5 года колонии за отравление суррогатным алкоголем 56 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru