В России предложили запретить онлайн-показ фильмов с сексуальными извращениями

Показ фильмов с сексуальными девиациями в российских онлайн-кинотеатрах могут запретить. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на обсуждавшийся на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре перечень предложений по изменению в законодательстве.

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По данным издания, Роскомнадзор предлагает ввести ряд ограничений, которые касаются контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Как уточнила сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным отклонениям относятся садизм и мазохизм, педофилия, эксгибиционизм, пишет Газета.ру.

Как отмечают «Ведомости», Роскомнадзор предлагает в том числе внести изменения в статьи закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регламентирующие обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и социальных сетей. Ведомство планирует запретить «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации» и добавить их в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, которую провайдеры и операторы будут обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

За подобные нарушения предлагается ввести штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток, по аналогии с административными санкциями за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, отмечают Известия.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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