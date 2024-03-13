В России предложили запретить азарные игры для должников по алиментам

Авторами инициативы являются сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Они указали, что участие гражданина с задолженностью по алиментам в азартных играх «атрудняет или делает невозможным исполнение его обязательств».

«Это автоматически влечет последующее нарушение прав и законных интересов граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых могут быть установлены алиментные обязательства», - говорится в пояснительной записке.

Также предлагается распространить данный запрет на лиц, ограниченных судом в дееспособности, и запретить заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними.

Ранее в Санкт-Петербурге приставы арестовали яхту петербуржца из-за долга по алиментам, который составил почти 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

