В России предложили запретить азарные игры для должников по алиментам
Законопроект, предусматривающий запрет на участие в азартных играх для должников по алиментам, внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы являются сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Они указали, что участие гражданина с задолженностью по алиментам в азартных играх «атрудняет или делает невозможным исполнение его обязательств».
«Это автоматически влечет последующее нарушение прав и законных интересов граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых могут быть установлены алиментные обязательства», - говорится в пояснительной записке.
Также предлагается распространить данный запрет на лиц, ограниченных судом в дееспособности, и запретить заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними.
Ранее в Санкт-Петербурге приставы арестовали яхту петербуржца из-за долга по алиментам, который составил почти 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru