В России предложили заменить праздник 8 марта Днем жен-мироносиц

День жен-мироносиц, который приходится на второе воскресенье после Пасхи, мог бы заменить в качестве женского дня и государственного праздника 8 марта. Об этом заявила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты Наталья Дмитриевская в беседе с РИА Новости.

«День жен-мироносиц считается православным женским днем. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником… Этот праздник с его историческим значением и ролью женщины, конечно, нужно популяризировать», – отметила собеседница агентства.

По словам Дмитриевской, Союз православных женщин считает именно День жен-мироносиц своим праздником, священники в этот день поздравляют всех женщин в храмах. Как отметила общественница, служение мироносиц - «это и есть та та проповедь, которую должны с собой нести женщины». При этом Дмитриевская подчеркнула, что повод поздравить женщину 8 марта – «всегда хорошо», несмотря на исторические корни праздника.

Между тем ВЦИОМ выяснил, что 24% россиян считают Международный женский день самым значимым праздником, пишет 360.ru.

