В России предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — цитирует ТАСС главу Минпросвещения.

Кравцов отметил, что новые нормы рассмотрела и одобрила правительственная комиссия по русскому языку.

