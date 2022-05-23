В России предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы

Написание слова «Бог» с заглавной буквы предлагается закрепить в рамках новых правил русской орфографии. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — цитирует ТАСС главу Минпросвещения.

Кравцов отметил, что новые нормы рассмотрела и одобрила правительственная комиссия по русскому языку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкМинпросвет
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