Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию

Министерство просвещения РФ подготовило проект постановления «Об утверждении основных правил русской орфографии», с котором предлагается признать эквивалентным написание в официальных документах букв «ё» и «е», сообщает РИА Новости.

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В документе, который размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что использовать букву «ё» можно будет по желанию пишущего.

В проекте отмечается, что буква «ё» обычно используется в специальных текстах, например, букварях, учебниках русского языка и в словарях, а также когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, либо в фамилиях и географических названиях.

Глава орфографической комиссии РАН, редактор «Основных правил русской орфографии» Алексей Шмелёв заявил, что официальное признание букв «ё» и «е» эквивалентами - это «лучшее, что можно сделать для орфографии».

Ранее в Минпросвещения заявили, что в России 100% школ и классов вернулись к стандартному формату обучения.

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ФОТО: flickr/Kirill Sidorenko
ТЕГИ:МинпросветГрамотностьРусский Язык
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