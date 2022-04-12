Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию

В документе, который размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что использовать букву «ё» можно будет по желанию пишущего.



В проекте отмечается, что буква «ё» обычно используется в специальных текстах, например, букварях, учебниках русского языка и в словарях, а также когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, либо в фамилиях и географических названиях.

Глава орфографической комиссии РАН, редактор «Основных правил русской орфографии» Алексей Шмелёв заявил, что официальное признание букв «ё» и «е» эквивалентами - это «лучшее, что можно сделать для орфографии».

Ранее в Минпросвещения заявили, что в России 100% школ и классов вернулись к стандартному формату обучения.