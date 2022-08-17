В России предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребёнка
Общественная палата РФ (ОП) выступила с предложением выплачивать россиянам за третьего и последующего детей федеральный семейный капитал в размере одного миллиона рублей, пишут «Известия».
По словам председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, соответствующая инициатива была направлена руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.
Он отметил, что из федерального бюджета на выплату такого многодетного семейного капитала потребуется не более 300 млрд рублей в год.
«Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей», — уточнил Рыбальченко.
Он добавил, что в Приморском крае уже объявили о реализации подобной меры, однако с учётом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, в Общественной палате решили, что ввести её нужно «сразу во всех регионах как федеральную».
Ранее сотрудники полиции Сочи в течение трёх суток искали жительницу Санкт-Петербурга, которая оставила на детской четверых маленьких детей, сообщают «Невские новости».
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