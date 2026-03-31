«Ростелеком» опроверг информацию о «белом списке» для домашнего интернета

Комментируя сообщения СМИ о якобы введении ограничений на работу домашнего интернета на юге России, провайдер указал, что «белый список» предназначен для мобильного интернета, который может быть отключён при угрозе атаки беспилотников.

«Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к интернет-ресурсам не планируются», - заключили в компании.

Ранее оператор связи «Билайн» опроверг информацию о якобы блокировке доступа к сети при работающем мессенджере Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

