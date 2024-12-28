В России предложили ввести тюремное наказание за незаконную регистрацию ИП
Законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей внесли в Госдуму. Документ размещен в электронной базе парламента.
Проект внесло в Думу правительство России. Документ предлагает внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив их наказанием за незаконную регистрацию ИП. За образование юридического лица через подставных лиц и представление в осуществляющий государственную регистрацию орган данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юрлиц информации о подставных лицах, могут установить наказание до пяти лет заключения.
При этом законопроект предлагает освобождать от ответственности по уголовной статье в случае способствования раскрытию либо расследованию преступления.
Ранее глава думского комитета по защите семьи Нина Останина предложила проект закона, запрещающего пропаганду многоженства в России, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СВР: Спецслужбы США и Британии готовят теракты против российских баз в Сирии
- Экономист Балынин: Реальные доходы россиян вырастут на 109% по итогам года
- Пять ски-альпинистов из РФ получили лицензии для участия в отборе на Олимпиаду
- Более половины россиян хотят уволиться в 2025 году
- ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера
- В Тверской области в частном доме нашли четверых погибших детей
- Умер бывший главный тренер «Динамо» и сборной РФ по волейболу Даниэле Баньоли
- Более половины россиян потратят на подарки для родных до 10 тысяч рублей
- Росавиация: В Казани введены временные ограничения на работу аэропорта
- Россиян предупредили об утечках личных данных из-за сбоев в работе ChatGPT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru