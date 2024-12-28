В России предложили ввести тюремное наказание за незаконную регистрацию ИП

Законопроект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей внесли в Госдуму. Документ размещен в электронной базе парламента.

Проект внесло в Думу правительство России. Документ предлагает внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив их наказанием за незаконную регистрацию ИП. За образование юридического лица через подставных лиц и представление в осуществляющий государственную регистрацию орган данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юрлиц информации о подставных лицах, могут установить наказание до пяти лет заключения.

При этом законопроект предлагает освобождать от ответственности по уголовной статье в случае способствования раскрытию либо расследованию преступления.

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