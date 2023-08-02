В России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
Штрафы в 10 тысяч рублей могут ввести в России за вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
Документ подготовил сенатор Артем Шейкин, ожидается, что проект внесут в Госдуму осенью. Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения». Нарушителей хотят штрафовать на 10 тысяч рублей в случае, если вождение электросамоката или велосипеда в нетрезвом виде не содержит уголовно наказуемого деяния.
Также предлагается ввести аналогичное наказание за невыполнение использующим средство индивидуальной мобильности гражданином требования должностного лица пройти медосвидетельствования на состояние опьянения.
Ранее в Госдуме предложили полностью запретить движение любых СИМ на автономной тяге — в том числе электросамокатов и моноколес — по городским дорогам без номерных знаков, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru