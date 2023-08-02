В России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде

Штрафы в 10 тысяч рублей могут ввести в России за вождение средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

СМИ: В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов

Документ подготовил сенатор Артем Шейкин, ожидается, что проект внесут в Госдуму осенью. Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения». Нарушителей хотят штрафовать на 10 тысяч рублей в случае, если вождение электросамоката или велосипеда в нетрезвом виде не содержит уголовно наказуемого деяния.

Также предлагается ввести аналогичное наказание за невыполнение использующим средство индивидуальной мобильности гражданином требования должностного лица пройти медосвидетельствования на состояние опьянения.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить движение любых СИМ на автономной тяге — в том числе электросамокатов и моноколес — по городским дорогам без номерных знаков, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:электросамокатШтрафыЗаконопроектГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры